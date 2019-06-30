В 1 сезоне 6 серии сериала «Самый громкий голос» Гретхен Карлсон работает с адвокатом по сексуальным домогательствам и целый год записывает на диктофон домогательства Роджера. Роджер находит идеального кандидата в президенты — Дональда Трампа.
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