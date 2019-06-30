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Киноафиша Сериалы Самый громкий голос Сезоны Сезон 1 Серия 6

Самый громкий голос 2019 6 серия 1 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 30 июня 2019
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 7 июля 2019
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 14 июля 2019
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 21 июля 2019
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 28 июля 2019
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 4 августа 2019
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 11 августа 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Самый громкий голос» Гретхен Карлсон работает с адвокатом по сексуальным домогательствам и целый год записывает на диктофон домогательства Роджера. Роджер находит идеального кандидата в президенты — Дональда Трампа.

 

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