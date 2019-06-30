В 1 сезоне 7 серии сериала «Самый громкий голос» иск Гретхен Карлсон предают огласке, и Fox принимает решение уволить Роджера. Однако планы Роджера осуществились, ведь Дональд Трамп становится президентом.
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