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Киноафиша Сериалы Самый громкий голос Сезоны Сезон 1 Серия 4

Самый громкий голос 2019 4 серия 1 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 30 июня 2019
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 7 июля 2019
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 14 июля 2019
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 21 июля 2019
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 28 июля 2019
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 4 августа 2019
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 11 августа 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Самый громкий голос» Роджер мстит Белому дому и обнародует новость, которая настраивает Конгресс против Обамы. Роджер вдохновляется тем, что Fox News не просто передатчик новостей, но и создает эти новости.

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