В 1 сезоне 1 серии сериала «Самый громкий голос» только что уволенный с CNBC Роджер Эйлс объединяется с медиамагнатом Рупертом Мердоком. За полгода ему необходимо сделать немыслимое — с нуля создать новый консервативный канал Fox News.