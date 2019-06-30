В 1 сезоне 1 серии сериала «Самый громкий голос» только что уволенный с CNBC Роджер Эйлс объединяется с медиамагнатом Рупертом Мердоком. За полгода ему необходимо сделать немыслимое — с нуля создать новый консервативный канал Fox News.
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