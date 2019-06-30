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Киноафиша Сериалы Самый громкий голос Сезоны Сезон 1 Серия 1

Самый громкий голос 2019 1 серия 1 сезон

8.1 Оцените
10 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 30 июня 2019
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 7 июля 2019
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 14 июля 2019
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 21 июля 2019
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 28 июля 2019
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 4 августа 2019
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 11 августа 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Самый громкий голос» только что уволенный с CNBC Роджер Эйлс объединяется с медиамагнатом Рупертом Мердоком. За полгода ему необходимо сделать немыслимое —  с нуля создать новый консервативный канал Fox News.

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