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Легенда о Корре 4 сезон 1 серия смотреть онлайн

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Все серии 4 сезона «Легенда о Корре»
Три года спустя
Сезон 4 / Серия 1 3 октября 2014
Корра одна
Сезон 4 / Серия 2 10 октября 2014
Коронация
Сезон 4 / Серия 3 17 октября 2014
Зов
Сезон 4 / Серия 4 24 октября 2014
Враг у ворот
Сезон 4 / Серия 5 31 октября 2014
Битва за Заофу
Сезон 4 / Серия 6 7 ноября 2014
Воссоединение
Сезон 4 / Серия 7 14 ноября 2014
Воспоминания
Сезон 4 / Серия 8 21 ноября 2014
За дикими лианами
Сезон 4 / Серия 9 28 ноября 2014
Операция Бейфонг
Сезон 4 / Серия 10 5 декабря 2014
Гамбит Кувиры
Сезон 4 / Серия 11 12 декабря 2014
День Колосса
Сезон 4 / Серия 12 19 декабря 2014
Последний оплот
Сезон 4 / Серия 13 19 декабря 2014
О чем cерия

В 4 сезоне 1 серии сериала «Легенда о Корре» проходит около трех лет с момента событий предыдущего эпизода. Во вселенной происходят важнейшие изменения. Болин и Варик заняты политическими делами царства земли, а Мако охраняет будущего правителя Ву.

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