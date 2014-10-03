В 4 сезоне 1 серии сериала «Легенда о Корре» проходит около трех лет с момента событий предыдущего эпизода. Во вселенной происходят важнейшие изменения. Болин и Варик заняты политическими делами царства земли, а Мако охраняет будущего правителя Ву.
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Авторизация по e-mail