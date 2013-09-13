Во 2 сезоне 3 серии сериала «Легенда о Корре» девушка упорно пытается сохранить нейтральную позицию, однако северная и южная части мира совершенно точно готовятся к большой битве. Параллельно Тензин со своими братьями и сестрами разыскивают Игги.
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Авторизация по e-mail