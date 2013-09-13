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Легенда о Корре 2 сезон 3 серия смотреть онлайн

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Все серии 2 сезона «Легенда о Корре»
Мятежный дух
Сезон 2 / Серия 1 13 сентября 2013
Южное сияние
Сезон 2 / Серия 2 13 сентября 2013
Гражданские войны. Часть 1
Сезон 2 / Серия 3 20 сентября 2013
Гражданские войны. Часть 2
Сезон 2 / Серия 4 27 сентября 2013
Миротворцы
Сезон 2 / Серия 5 4 октября 2013
Приманка
Сезон 2 / Серия 6 11 октября 2013
Начало начал. Часть 1
Сезон 2 / Серия 7 18 октября 2013
Начало начал. Часть 2
Сезон 2 / Серия 8 18 октября 2013
Проводник
Сезон 2 / Серия 9 1 ноября 2013
Новая эра духов
Сезон 2 / Серия 10 8 ноября 2013
Ночь тысячи звезд
Сезон 2 / Серия 11 15 ноября 2013
Гармоничное сближение
Сезон 2 / Серия 12 15 ноября 2013
Тьма опускается
Сезон 2 / Серия 13 15 ноября 2013
Свет во тьме
Сезон 2 / Серия 14 15 ноября 2013
О чем cерия

Во 2 сезоне 3 серии сериала «Легенда о Корре» девушка упорно пытается сохранить нейтральную позицию, однако северная и южная части мира совершенно точно готовятся к большой битве. Параллельно Тензин со своими братьями и сестрами разыскивают Игги.

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