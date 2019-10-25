Во 2 сезоне 1 серии сериала «Метод Комински» во время похоронной процессии старого приятеля Ньюландер неожиданно сталкивается с Маделин, с которой когда-то встречался. Минди рассказывает отцу о своем бойфренде и их разнице в возрасте.
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