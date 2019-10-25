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Киноафиша Сериалы Метод Комински Сезоны Сезон 2 Серия 7

Метод Комински 2018 7 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Метод Комински»
Глава 9. Актер забывает
Сезон 2 / Серия 1 25 октября 2019
Глава 10. Старое пламя — старый фитиль
Сезон 2 / Серия 2 25 октября 2019
Глава 11. Странная парочка
Сезон 2 / Серия 3 25 октября 2019
Глава 12. Либидо залежалось
Сезон 2 / Серия 4 25 октября 2019
Глава 13. Шенкман увиливает
Сезон 2 / Серия 5 25 октября 2019
Глава 14. Секрет раскрыт, учитель говорит
Сезон 2 / Серия 6 25 октября 2019
Глава 15. Прощённый отдроч
Сезон 2 / Серия 7 25 октября 2019
Глава 16. Появление тэтана
Сезон 2 / Серия 8 25 октября 2019
О чем cерия

Во 2 сезоне 7 серии сериала «Метод Комински» состояние пожилого актера ухудшается. Фиби пытается загладить вину за свое поведение перед родителями, Минди переживает за самочувствие отца, а Лиза неожиданно узнает о диагнозе любовника.

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