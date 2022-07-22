Меню
Метод Комински
Новости
Юмор, достойный «Оскара»: 5 лучших комедийных сериалов последних лет
Собрали для вас пять лучших комедийных сериалов 2020-2021 годов, вошедших в шорт-лист «Эмми» и укравших сердца миллионов зрителей.
Написать
22 июля 2022 17:00
Лихие девяностые и легендарный квест: 6 сериалов, чьи новые сезоны появятся в мае
Главная премьера – это, конечно же, 2 сезон «Мир! Дружба! Жвачка!», но пока ТНТ держит в тайне точную дату, расскажем о еще нескольких важных возвращениях сериалов с новыми сезонами.
Написать
3 мая 2021 14:55
