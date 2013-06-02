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Киноафиша Сериалы Убийство Сезоны Сезон 3 Серия 4

Убийство 2011 - 2014 4 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Убийство»
Джунгли
Сезон 3 / Серия 1 2 июня 2013
То, что вы боитесь больше всего
Сезон 3 / Серия 2 2 июня 2013
Семнадцать
Сезон 3 / Серия 3 9 июня 2013
Попадания в голову
Сезон 3 / Серия 4 16 июня 2013
Испугаться и убежать
Сезон 3 / Серия 5 23 июня 2013
Отчуждение собственности
Сезон 3 / Серия 6 30 июня 2013
Эпизод 7
Сезон 3 / Серия 7 7 июля 2013
Эпизод 8
Сезон 3 / Серия 8 14 июля 2013
Эпизод 9
Сезон 3 / Серия 9 21 июля 2013
Эпизод 10
Сезон 3 / Серия 10 28 июля 2013
Эпизод 11
Сезон 3 / Серия 11 4 августа 2013
Эпизод 12
Сезон 3 / Серия 12 4 августа 2013
О чем cерия

В 3 сезоне 4 серии сериала «Убийство» Линден и Холдеру не удается определить человека, чей голос звучит на DVD, которое они изъяли. На видео Сара замечает одну из 17 девушек, чьи тела были обнаружены полицией благодаря Эдриану.

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