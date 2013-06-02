В 3 сезоне 4 серии сериала «Убийство» Линден и Холдеру не удается определить человека, чей голос звучит на DVD, которое они изъяли. На видео Сара замечает одну из 17 девушек, чьи тела были обнаружены полицией благодаря Эдриану.
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