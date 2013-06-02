В 3 сезоне 6 серии сериала «Убийство» детективы допрашивают Энджи Гауэр, которую они нашли с несколькими отрезанными пальцами. Данетт обращается в полицию, чтобы рассказать о своей находке. Линден пытается добиться для Сьюарда визита сына.
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