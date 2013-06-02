В 3 сезоне 5 серии сериала «Убийство» Линден и Холдер выясняют, что потенциальная жертва сумела скрыться от убийцы. Пуля помогает полиции в надежде, что они найдут Кэйли. Ее мать, Данетт, узнает пугающую тайну своего парня Джо.
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