В 3 сезоне 7 серии сериала «Убийство» Линден и Холдер подозревают, что все убийства совершил пастор Майк, однако у них нет доказательств. Они находят свидетеля, который видел его с Энджи Гауэр, и узнают о тайне священника.
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