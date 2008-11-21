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Компьютерщики 3 сезон 3 серия смотреть онлайн

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Все серии 3 сезона «Компьютерщики»
Из ада
Сезон 3 / Серия 1 21 ноября 2008
Разве мы не мужики?
Сезон 3 / Серия 2 28 ноября 2008
Бродяги, вроде нас
Сезон 3 / Серия 3 5 декабря 2008
Речь
Сезон 3 / Серия 4 12 декабря 2008
Лицо друга
Сезон 3 / Серия 5 19 декабря 2008
Календарные психи
Сезон 3 / Серия 6 26 декабря 2008
О чем серия

В 3 сезоне 3 серии сериала «Компьютерщики» раскрываются детали неудачной попытки соблазнения, совершенной Дугласом. Через адвоката Джен получает небольшую компенсацию, в то время как Роя принимают за маргинала и выгоняют из здания.

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