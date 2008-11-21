В 3 сезоне 3 серии сериала «Компьютерщики» раскрываются детали неудачной попытки соблазнения, совершенной Дугласом. Через адвоката Джен получает небольшую компенсацию, в то время как Роя принимают за маргинала и выгоняют из здания.
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