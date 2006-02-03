В 1 сезоне 5 серии сериала «Компьютерщики» романтическое свидание Джен с Биллом Крозом оборачивается провалом. Не желая сталкиваться с ухажером в офисе, она просит Мосса придумать отговорку, что приводит к крайне неожиданным последствиям.
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