В 1 сезоне 1 серии сериала «Компьютерщики» на собеседование к Денхолму Рейнхолму, управляющему крупной корпорацией в центре Лондона, заявляется Джен. Обманом девушка получает должность технического специалиста в отделе Роя и Мосса.
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