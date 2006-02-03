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Компьютерщики 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Компьютерщики»
Испорченное варенье
Сезон 1 / Серия 1 3 февраля 2006
Бедствие Джен
Сезон 1 / Серия 2 3 февраля 2006
50 на 50
Сезон 1 / Серия 3 10 февраля 2006
Красная дверь
Сезон 1 / Серия 4 17 февраля 2006
Беспокойство Билла Кроза
Сезон 1 / Серия 5 24 февраля 2006
Визит тети Ирмы
Сезон 1 / Серия 6 3 марта 2006
О чем серия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Компьютерщики» на собеседование к Денхолму Рейнхолму, управляющему крупной корпорацией в центре Лондона, заявляется Джен. Обманом девушка получает должность технического специалиста в отделе Роя и Мосса.

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