В 1 сезоне 8 серии сериала «Нерегулярные части» Лондон погружен в хаос. Вместе со своей командой Би отправляется под землю. Там друзьям придется столкнуться с небывалыми ужасами, когда они попытаются отыскать Разрыв.
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