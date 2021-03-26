В 1 сезоне 6 серии сериала «Нерегулярные части» Би подозревает, что украденные части тел связывают убийства с очень похожим старым делом. Джесси обращается к Холмсу в надежде разобраться со своими кошмарами, а Лео вынужден отстаивать свое будущее.
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