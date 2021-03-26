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Киноафиша Сериалы Нерегулярные части Сезоны Сезон 1 Серия 4

Нерегулярные части 2021 4 серия 1 сезон

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Первая глава. Недоброжелательность в Лондоне
Сезон 1 / Серия 1 26 марта 2021
Вторая глава. Призраки из 221-б
Сезон 1 / Серия 2 26 марта 2021
Третья глава. Ипсиссимус
Сезон 1 / Серия 3 26 марта 2021
Четвертая глава. И игла, и нож
Сезон 1 / Серия 4 26 марта 2021
Пятая глава. Изучающие грешные искусства
Сезон 1 / Серия 5 26 марта 2021
Шестая глава. Ястребинка сноудонская
Сезон 1 / Серия 6 26 марта 2021
Седьмая глава. Экстаз смерти
Сезон 1 / Серия 7 26 марта 2021
Седьмая глава. Экстаз жизни
Сезон 1 / Серия 8 26 марта 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Нерегулярные части» на месте преступления Джесси сталкивается лицом к лицу с инспектором Лестрейдом. Би ввязывается в опасную игру с Ватсоном, а Лео обеспокоен своей жизнью в замке.

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