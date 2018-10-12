В 1 сезоне 3 серии сериала «Призраки дома на холме» еще один повзрослевший ребенок, Тео, от природы наделена проницательностью и даром «считывать» людей. Это помогает ей в работе с детьми. Одна юная пациентка особенно тревожит ее.
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