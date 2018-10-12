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Киноафиша Сериалы Призраки дома на холме Сезоны Сезон 1 Серия 9

Призраки дома на холме 2018 9 серия 1 сезон

8.9 Оцените
10 голосов
Стивен видит призрака
Сезон 1 / Серия 1 12 октября 2018
Открытый гроб
Сезон 1 / Серия 2 12 октября 2018
Прикосновение
Сезон 1 / Серия 3 12 октября 2018
Связь близнецов
Сезон 1 / Серия 4 12 октября 2018
Дама со свернутой шеей
Сезон 1 / Серия 5 12 октября 2018
Две бури
Сезон 1 / Серия 6 12 октября 2018
Надгробная речь
Сезон 1 / Серия 7 12 октября 2018
Часовые отметки
Сезон 1 / Серия 8 12 октября 2018
Ужасающий кошмар
Сезон 1 / Серия 9 12 октября 2018
Там царит тишина
Сезон 1 / Серия 10 12 октября 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Призраки дома на холме» у матери семейства не удается разделить морок и реальность. Она испытывает страх за благополучие и безопасность своих детей. Это те самые родительские чувства, о которых ей твердит Дадли.

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