В 1 сезоне 9 серии сериала «Призраки дома на холме» у матери семейства не удается разделить морок и реальность. Она испытывает страх за благополучие и безопасность своих детей. Это те самые родительские чувства, о которых ей твердит Дадли.
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