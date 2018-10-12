Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мира" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Призраки дома на холме Сезоны Сезон 1 Серия 1

Призраки дома на холме 2018 1 серия 1 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Стивен видит призрака
Сезон 1 / Серия 1 12 октября 2018
Открытый гроб
Сезон 1 / Серия 2 12 октября 2018
Прикосновение
Сезон 1 / Серия 3 12 октября 2018
Связь близнецов
Сезон 1 / Серия 4 12 октября 2018
Дама со свернутой шеей
Сезон 1 / Серия 5 12 октября 2018
Две бури
Сезон 1 / Серия 6 12 октября 2018
Надгробная речь
Сезон 1 / Серия 7 12 октября 2018
Часовые отметки
Сезон 1 / Серия 8 12 октября 2018
Ужасающий кошмар
Сезон 1 / Серия 9 12 октября 2018
Там царит тишина
Сезон 1 / Серия 10 12 октября 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Призраки дома на холме» ставший писателем Стивен является скептиком по жизни. Несмотря на мистический эпизод в ранней биографии, он не склонен верить в сверхъестественное. Внезапноэего номер набирает сестра. 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 51 комментарий
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев 3 комментария
Проклятье: Разгадка
Проклятье: Разгадка 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Приложение киноафиши