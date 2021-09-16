В 1 сезоне сериала «Харперы» события фокусируются на молодой и очень активной женщине по имени Дебби, которая является главой большой семьи, состоящей из ее любимого мужа Фредди, страдающего манией контроля, а также двух детей-двойняшек по имени Олли и Тодд. По ходу развития событий становится понятно, что каждый член семьи выполняет свою особую функцию внутри их маленького коллектива: Фредди отвечает за быт, Олли поднимает всем настроение, а Тодд решает, казалось бы, самые нерешаемые и сложные задачи.