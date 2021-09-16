Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Харперы 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Харперы
Киноафиша Сериалы Харперы Сезоны Сезон 1

The Harper House 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Харперы»

В 1 сезоне сериала «Харперы» события фокусируются на молодой и очень активной женщине по имени Дебби, которая является главой большой семьи, состоящей из ее любимого мужа Фредди, страдающего манией контроля, а также двух детей-двойняшек по имени Олли и Тодд. По ходу развития событий становится понятно, что каждый член семьи выполняет свою особую функцию внутри их маленького коллектива: Фредди отвечает за быт, Олли поднимает всем настроение, а Тодд решает, казалось бы, самые нерешаемые и сложные задачи.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Харперы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Дом Харперов The Harper House
Сезон 1 Серия 1
16 сентября 2021
Конфликтующие книги по воспитанию детей Conflicting Parenting Books
Сезон 1 Серия 2
16 сентября 2021
Идеальный Подарок / Грузовик The Perfect Gift / Marg Truck
Сезон 1 Серия 3
16 сентября 2021
Этот старый дом / Штабелирование Друзей That Old House / Friend Stacking
Сезон 1 Серия 4
23 сентября 2021
Детский лепет / Купон для детей Baby Talk / Coupon Kid
Сезон 1 Серия 5
30 сентября 2021
Каждый в городе должен съесть кусок Барака Обамы до полуночи, иначе наступит конец света Everyone In Town Must Eat A Piece Of Barack Obama Before Midnight Or The World Ends
Сезон 1 Серия 6
7 октября 2021
Зефирные тесты Marshmallow Tests
Сезон 1 Серия 7
14 октября 2021
Один дома 4 июля Home Alone on the 4th of July
Сезон 1 Серия 8
21 октября 2021
Место проведения похорон / Превращение лжи в реальность Destination Funeral / Making The Lie Real
Сезон 1 Серия 9
28 октября 2021
Плохая помощь Bad Help
Сезон 1 Серия 10
4 ноября 2021
График выхода всех сериалов
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Уилл — не тот, Макс как Гарри Поттер, а Эдди… жив? Нашли в Сети 7 безумных теорий о финале «Очень странных дел»
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше