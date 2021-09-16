Каждый в городе должен съесть кусок Барака Обамы до полуночи, иначе наступит конец света
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Плохая помощь
Сезон 1 / Серия 104 ноября 2021
О чем серия
В 1 сезоне 8 серии сериала «Харперы» члены семьи празднуют Четвертое июля на фестивале River Creek Fourth Fest. По ходу дела Фредди съедает сомнительный торт-воронку, а Дебби защищает окрестности от ограбления… по крайней мере, она так думает.
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