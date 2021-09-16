Каждый в городе должен съесть кусок Барака Обамы до полуночи, иначе наступит конец света
Сезон 1 / Серия 67 октября 2021
Зефирные тесты
Сезон 1 / Серия 714 октября 2021
Один дома 4 июля
Сезон 1 / Серия 821 октября 2021
Место проведения похорон / Превращение лжи в реальность
Сезон 1 / Серия 928 октября 2021
Плохая помощь
Сезон 1 / Серия 104 ноября 2021
О чем серия
В 1 сезоне 2 серии сериала «Харперы» конфликтующие стили воспитания Дебби и Фредди провоцируют все больше проблем внутри семьи. Тем временем двойняшки Тодд и Олли соревнуются в популярной игре, которая очень распространена в их новой школе...
У «Поднятия уровня» 8,4, у «Бензопилы» 8,2 — а это новое аниме набрало 8,7. Что за чудовище ворвалось в топ?
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Вот это поворот: ИИ показал, как должен выглядеть книжный Драко Малфой — и это 100%-ая копия актера из «Поттера» (фото)
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«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
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