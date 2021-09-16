Каждый в городе должен съесть кусок Барака Обамы до полуночи, иначе наступит конец света
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О чем серия
В 1 сезоне 5 серии сериала «Харперы», получив поддержку сестры Бренны, главная героиня прибегает к «детскому трепу», чтобы наконец-то осуществить успешную продажу. По ходу дела Шона Брэдли обманывает впечатлительного Фредди.
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