В 1 сезоне 35 серии сериала «Грибы!» решение головоломок начинает отнимать у Сета все свободное время. Но примирить Бифи с сестрой Лазер оказывается труднее, чем предполагалось. Если миссия будет провалена, пострадают ни в чем неповинные жители.