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Семьянин 2019, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Семьянин
Киноафиша Сериалы Семьянин Сезоны Сезон 2

The Family Man 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 4 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 9
Продолжительность сезона 7 часов 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Семьянин»

Во 2 сезоне сериала «Семьянин» главный герой — Шрикант Тивари — в свете предыдущих событий решает устроиться на новую работу. Теперь он находится в полной безопасности, ведь сотрудникам технической поддержки не приходится спасать людей и выслеживать террористов. Однако после смены профессиональной деятельности его отношения с семьей только ухудшаются. В конце концов, главный герой решает вернуться в правительственную разведку и сразу же примыкает к новой опасной миссии. Шрикант отправляется в Ченнаи и пытается произвести важный арест, однако ситуация оборачивается не в его пользу...

Рейтинг сериала

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8.7 IMDb
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Список серий сериала Семьянин График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Изгнанный Exile
Сезон 2 Серия 1
4 июня 2021
Оружие Weapon
Сезон 2 Серия 2
4 июня 2021
Ангел смерти Angel of Death
Сезон 2 Серия 3
4 июня 2021
Орел Eagle
Сезон 2 Серия 4
4 июня 2021
Возвращение на родину Homecoming
Сезон 2 Серия 5
4 июня 2021
Мученики Martyrs
Сезон 2 Серия 6
4 июня 2021
Сопутствующий ущерб Collateral Damage
Сезон 2 Серия 7
4 июня 2021
Кровная месть Vendetta
Сезон 2 Серия 8
4 июня 2021
Заключительный акт The Final Act
Сезон 2 Серия 9
4 июня 2021
График выхода всех сериалов
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