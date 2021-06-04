Во 2 сезоне сериала «Семьянин» главный герой — Шрикант Тивари — в свете предыдущих событий решает устроиться на новую работу. Теперь он находится в полной безопасности, ведь сотрудникам технической поддержки не приходится спасать людей и выслеживать террористов. Однако после смены профессиональной деятельности его отношения с семьей только ухудшаются. В конце концов, главный герой решает вернуться в правительственную разведку и сразу же примыкает к новой опасной миссии. Шрикант отправляется в Ченнаи и пытается произвести важный арест, однако ситуация оборачивается не в его пользу...