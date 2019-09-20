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Семьянин 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Семьянин
Киноафиша Сериалы Семьянин Сезоны Сезон 1

The Family Man 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Семьянин»

В 1 сезоне сериала «Семьянин» в центре событий находится совершенно обычный индийский мужчина по имени Шрикант Тивари. Однако первое впечатление обманчиво. Никому и в голову не приходит, что каждый день он сталкивается с делами государственной важности. Оказывается, Тивари — тайный правительственный агент. Большую часть своей жизни он проводит на работе, которая требует повышенного внимания и немалой самоотдачи. Однако главный герой старается не забывать и о своей большой семье, а главное — о детях, ведь они искренне нуждаются в отце как в примере для подражания.

Рейтинг сериала

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8.7 IMDb
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Список серий сериала Семьянин График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Семьянин The Family Man
Сезон 1 Серия 1
20 сентября 2019
Спящие агенты Sleepers
Сезон 1 Серия 2
20 сентября 2019
Враги народа Anti-National
Сезон 1 Серия 3
20 сентября 2019
Патриоты Patriots
Сезон 1 Серия 4
20 сентября 2019
Пария Pariah
Сезон 1 Серия 5
20 сентября 2019
Танец смерти Dance of Death
Сезон 1 Серия 6
20 сентября 2019
Рай Paradise
Сезон 1 Серия 7
20 сентября 2019
Акт агрессии Act of War
Сезон 1 Серия 8
20 сентября 2019
Борьба не по правилам Fighting Dirty
Сезон 1 Серия 9
20 сентября 2019
Бомба The Bomb
Сезон 1 Серия 10
20 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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