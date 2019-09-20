В 1 сезоне сериала «Семьянин» в центре событий находится совершенно обычный индийский мужчина по имени Шрикант Тивари. Однако первое впечатление обманчиво. Никому и в голову не приходит, что каждый день он сталкивается с делами государственной важности. Оказывается, Тивари — тайный правительственный агент. Большую часть своей жизни он проводит на работе, которая требует повышенного внимания и немалой самоотдачи. Однако главный герой старается не забывать и о своей большой семье, а главное — о детях, ведь они искренне нуждаются в отце как в примере для подражания.