Во 2 сезоне 5 серии сериала «Семьянин» инспектор Умаял выражает желание присоединиться к миссии, которой занимаются сотрудники секретной правительственной разведки. Сможет ли он принести пользу новой команде? Все улики ведут к заброшенной базе.
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