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Киноафиша Сериалы Семьянин Сезоны Сезон 2 Серия 5

Семьянин 2019 5 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Семьянин»
Изгнанный
Сезон 2 / Серия 1 4 июня 2021
Оружие
Сезон 2 / Серия 2 4 июня 2021
Ангел смерти
Сезон 2 / Серия 3 4 июня 2021
Орел
Сезон 2 / Серия 4 4 июня 2021
Возвращение на родину
Сезон 2 / Серия 5 4 июня 2021
Мученики
Сезон 2 / Серия 6 4 июня 2021
Сопутствующий ущерб
Сезон 2 / Серия 7 4 июня 2021
Кровная месть
Сезон 2 / Серия 8 4 июня 2021
Заключительный акт
Сезон 2 / Серия 9 4 июня 2021
О чем cерия

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Семьянин» инспектор Умаял выражает желание присоединиться к миссии, которой занимаются сотрудники секретной правительственной разведки. Сможет ли он принести пользу новой команде? Все улики ведут к заброшенной базе.

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