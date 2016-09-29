В 3 сезоне 5 серии сериала «Крах» адвокаты пытаются защитить Спектора, начав копать под Стеллу. В Лондоне Андерсон допрашивает Альвареса, осужденного за убийство. Сыщики подозревают, что его подставил маньяк из Белфаста.
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