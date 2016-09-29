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Киноафиша Сериалы Крах Сезоны Сезон 3 Серия 5

Крах 3 сезон 5 серия смотреть онлайн

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Все серии 3 сезона «Крах»
Безмолвие и страдание
Сезон 3 / Серия 1 29 сентября 2016
Его тревожные мысли
Сезон 3 / Серия 2 6 октября 2016
Врата света
Сезон 3 / Серия 3 13 октября 2016
Ад в нем
Сезон 3 / Серия 4 20 октября 2016
Смертельные раны ненависти
Сезон 3 / Серия 5 27 октября 2016
Их единственный путь
Сезон 3 / Серия 6 28 октября 2016
О чем cерия

В 3 сезоне 5 серии сериала «Крах» адвокаты пытаются защитить Спектора, начав копать под Стеллу. В Лондоне Андерсон допрашивает Альвареса, осужденного за убийство. Сыщики подозревают, что его подставил маньяк из Белфаста.

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