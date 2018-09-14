В 1 сезоне 9 серии сериала «Принц драконов» троица главных героев использует свои особые способности во время тяжелого подъема в гору. В очередной попытке сберечь драконье яйцо, они готовы пойти даже на самые рискованные меры. Но стоит ли оно того?
Хабаров разберется, что там натворили сектанты в Ленинграде: чего ждать от второго сезона «Страха над Невой»
«Отснято — 8 серий из 30»: зрители рассекретили, когда выйдет 8 сезон «Невского», только взглянув на свежие фото
«Это неадекват полный. Начудила, натворила, всех зверей обидела»: почему взрослые ненавидят «Машу и Медведя»
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов
Самый кассовый фильм о Джеймсе Бонде по-прежнему занимает топовые позиции в стриминговых чартах — спустя 13 лет после премьеры
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail