В 1 сезоне 2 серии сериала «Принц драконов» в стремлении все исправить Райла оказывается в замке и натыкается там на Каллума. По ходу развития событий лорд Вирен дает королю ключевой совет о грядущем нападении. Но насколько действенный этот способ?
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