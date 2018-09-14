В 1 сезоне 1 серии сериала «Принц драконов» фэнтезийное царство Католис готовится к нападению эльфов Лунной Тени, которые постепенно собирают свои войска. В это же время правитель Харроу готовится выслать своих сыновей в самое безопасное место.
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