В 1 сезоне 6 серии сериала «Принц драконов», разобравшись с воякой, Райла отправляет принцев на высоту. Тем временем Вирен отдает Серену и Клаудии секретные приказы, после чего они наконец-то приступают к своей главной миссии и надеются на лучшее.
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