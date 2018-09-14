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Киноафиша Сериалы Принц драконов Сезоны Сезон 1 Серия 6

Принц драконов 2018 6 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Принц драконов»
Раскаты грома
Сезон 1 / Серия 1 14 сентября 2018
Что сделано
Сезон 1 / Серия 2 14 сентября 2018
Восход луны
Сезон 1 / Серия 3 14 сентября 2018
Кровожадный
Сезон 1 / Серия 4 14 сентября 2018
Пустой трон
Сезон 1 / Серия 5 14 сентября 2018
Через лед
Сезон 1 / Серия 6 14 сентября 2018
Кинжал и волчица
Сезон 1 / Серия 7 14 сентября 2018
Кошмарная кальдера
Сезон 1 / Серия 8 14 сентября 2018
Волшебная гроза
Сезон 1 / Серия 9 14 сентября 2018
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Принц драконов», разобравшись с воякой, Райла отправляет принцев на высоту. Тем временем Вирен отдает Серену и Клаудии секретные приказы, после чего они наконец-то приступают к своей главной миссии и надеются на лучшее.

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