В 1 сезоне 8 серии сериала «Двойка» Руди демонстрирует Винсу, Фрэнки и Бобби помещение, которое они собираются использовать для следующего бизнес-проекта. Винс хочет съехаться с Эбби, но при этом сохранить между ними свободные отношения.
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