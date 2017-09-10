В 1 сезоне 4 серии сериала «Двойка» бармен по имени Пол, который работает вместе с Винсом, является геем. Он решает поужинать вместе со своим молодым человеком. Пол планирует открыть собственный бар. Сандра проводит опрос среди проституток на улице.
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