Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Двойка Сезоны Сезон 1 Серия 4

Двойка 2017 - 2019 4 серия 1 сезон

8.0 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Двойка»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 10 сентября 2017
Покажи и докажи
Сезон 1 / Серия 2 17 сентября 2017
Принцип — это всё
Сезон 1 / Серия 3 24 сентября 2017
Я понимаю деньги
Сезон 1 / Серия 4 1 октября 2017
Что плохого?
Сезон 1 / Серия 5 8 октября 2017
Почему я?
Сезон 1 / Серия 6 15 октября 2017
О резервуар
Сезон 1 / Серия 7 22 октября 2017
Меня зовут Руби
Сезон 1 / Серия 8 29 октября 2017
О чем серия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Двойка» бармен по имени Пол, который работает вместе с Винсом, является геем. Он решает поужинать вместе со своим молодым человеком. Пол планирует открыть собственный бар. Сандра проводит опрос среди проституток на улице.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Как приручить дракона
Как приручить дракона 32 комментария
Герои анекдотов
Герои анекдотов 5 комментариев
Смурфики в кино
Смурфики в кино 8 комментариев
Италия или Франция, Габриэль или Марчелло? В Сеть просочились подробности 5 сезона «Эмили в Париже»
«Мажор дорос до царя», но все равно играет самого себя: Прилучного в образе Салтана раскритиковали в Сети
Не только «Супермен»: 5 горячих новинок кинопроката, которые смотрят по всему миру прямо сейчас
Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
Тест для поклонников кино СССР: выберите любимый фильм, а ИИ расскажет главное про ваш характер
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
«Он меня …, а потом убьет»: У маньяка из «Хрустального» нет прототипа, но самая кошмарный эпизод сериала произошел на самом деле — с его сценаристом
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше