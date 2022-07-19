Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Двойка Новости

Новости о сериале «Двойка»

Новости о сериале «Двойка» Вся информация о сериале
Восходящая поп-звезда Лили-Роуз Депп ведет беспечную жизнь в эффектном трейлере сериала «Кумир»
Восходящая поп-звезда Лили-Роуз Депп ведет беспечную жизнь в эффектном трейлере сериала «Кумир» Новое шоу от создателя «Эйфории».
Написать
19 июля 2022 13:59
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени
Аппарат весом 12 кг и ценой в три зарплаты: какой магнитофон в «Бриллиантовой руке» включала Светличная изящным пинком
Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше