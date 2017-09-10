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Киноафиша Сериалы Двойка Сезоны Сезон 1 Серия 6

Двойка 2017 - 2019 6 серия 1 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Двойка»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 10 сентября 2017
Покажи и докажи
Сезон 1 / Серия 2 17 сентября 2017
Принцип — это всё
Сезон 1 / Серия 3 24 сентября 2017
Я понимаю деньги
Сезон 1 / Серия 4 1 октября 2017
Что плохого?
Сезон 1 / Серия 5 8 октября 2017
Почему я?
Сезон 1 / Серия 6 15 октября 2017
О резервуар
Сезон 1 / Серия 7 22 октября 2017
Меня зовут Руби
Сезон 1 / Серия 8 29 октября 2017
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Двойка» приближаются новогодние праздники. Публичный дом Винса, где работает управляющим Бобби, готов принимать посетителей. Винс договаривается с некоторыми сутенерами, в числе которых Ларри, Родни и Реджи.

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