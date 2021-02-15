В 1 сезоне сериала «Механики» действие разворачивается вокруг руководителя гоночной команды по имени Кевин, который оказывается в очень неприятном положении после ухода главы компании NASCAR на заслуженную пенсию. На место бывшего начальника приходит его дочь, крайне неприятная особа. Довольно быстро становится понятно, что она намерена устроить свой собственный порядок в организации, избавившись от всех неугодных сотрудников. Главный герой упорно борется за рабочие места для членов своей гоночной команды, надеясь каким-то образом избежать грядущей «чистки». Сам того не подозревая, он навлекает на себя беду.