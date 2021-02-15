Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Механики 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Механики
Киноафиша Сериалы Механики Сезоны Сезон 1

The Crew 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Механики»

В 1 сезоне сериала «Механики» действие разворачивается вокруг руководителя гоночной команды по имени Кевин, который оказывается в очень неприятном положении после ухода главы компании NASCAR на заслуженную пенсию. На место бывшего начальника приходит его дочь, крайне неприятная особа. Довольно быстро становится понятно, что она намерена устроить свой собственный порядок в организации, избавившись от всех неугодных сотрудников. Главный герой упорно борется за рабочие места для членов своей гоночной команды, надеясь каким-то образом избежать грядущей «чистки». Сам того не подозревая, он навлекает на себя беду.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Механики График выхода всех сериалов
Сезон 1
Торт надо было убрать в холодильник I Guess That Cake Did Need To Be Refrigerated
Сезон 1 Серия 1
15 февраля 2021
Меня зовут Кевин, и мне не плевать на чувства My Name's Kevin And I Care About Feelings
Сезон 1 Серия 2
15 февраля 2021
Острое мясо с грибами Hot Mushroom Meat
Сезон 1 Серия 3
15 февраля 2021
Ты очень даже ничего You Seem Like A Perfectly Serviceable Woman
Сезон 1 Серия 4
15 февраля 2021
Ты красотка, это точно! Your Face Is A Baby
Сезон 1 Серия 5
15 февраля 2021
Всё будет хорошо, всё будет хорошо We're Gonna Be Okay. We're Gonna Be Okay.
Сезон 1 Серия 6
15 февраля 2021
Кто-нибудь, накиньте халат на старушку! Ooof, Someone Throw A Robe On Grandma
Сезон 1 Серия 7
15 февраля 2021
Красавчикам всегда везет Good Things Happen to Handsome People
Сезон 1 Серия 8
15 февраля 2021
Обезьяны и медведи на велосипеде Monkeys and Bears Riding Bicycles
Сезон 1 Серия 9
15 февраля 2021
Ты никому не нравишься No One Likes You. No One.
Сезон 1 Серия 10
15 февраля 2021
График выхода всех сериалов
Тайна 20 рублей: так вот зачем Новосельцев просил у Рыжовой деньги — «ботинки Вовке» тут оказались совершенно ни при чем
Не только «Дисней» молодец: в 90-е эти 5 мультиков смотрел каждый второй и не мог оторваться
Фанаты собрали пазл: что случилось с Данилой Багровым после «Брата-2» и почему финал фильма — не точка
Турбобабка помогает Момо в «Дандадане» вовсе не по доброте душевной: злодейка куда страшнее, чем кажется на первый взгляд
Из-за успеха «Бумера» Раме пришлось уехать из России: но и в США актер не прижился — хоть и выступал перед Ричардом Гиром
«Бесконечное мочилово»: фильм по игре Until Dawn заслуженно разнесли — пасхалок навалили, а сюжет забыли
«Где матрешки и медведи с водкой?»: иностранцы в щенячьем восторге от «Слова пацана», и лишь один недостаток не дает зрителям покоя
В «Темном рыцаре» нашли пасхалку, после которой иначе смотришь на прокурора: Дент всегда был Двуликим
Что за имя такое — Среда? Уэнсдей получила его из старой песенки — и да, родители у нее с юмором
3 сезон «Монолога фармацевта» остался без одной из лучших героинь: зрители уже в ярости — а авторы тайтла подлили масла в огонь
Думали проходняк, а это хит: звезда «Постучись в мою дверь» снялся в новом турдизи — здесь и Шах-султан из «Великолепного века»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше