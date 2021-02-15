В 1 сезоне 7 серии сериала «Механики» Джесси впервые появляется на треке, однако ее талант сложно не заметить. Вся команда искренне радуется за девушку. На большом мероприятии Бет и Кевин неожиданно начинают жаловаться друг другу на личные проблемы.