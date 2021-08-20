В 1 сезоне 3 серии сериала «Кафедра» Билл устраивает встречу со студентами. Внезапно совещание заканчивается неожиданным образом. Джоан устраивает поджог. Чи-Юн попадает в весьма неловкую ситуацию во время ужина с деканом университета.
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