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Кафедра 2021 3 серия 1 сезон

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Сезон 1 / Серия 1 20 августа 2021
Вечеринка в деканате
Сезон 1 / Серия 2 20 августа 2021
Стихийное собрание
Сезон 1 / Серия 3 20 августа 2021
Не убить Билла
Сезон 1 / Серия 4 20 августа 2021
Последний шанс
Сезон 1 / Серия 5 20 августа 2021
Завкафедрой
Сезон 1 / Серия 6 20 августа 2021
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Кафедра» Билл устраивает встречу со студентами. Внезапно совещание заканчивается неожиданным образом. Джоан устраивает поджог. Чи-Юн попадает в весьма неловкую ситуацию во время ужина с деканом университета.

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