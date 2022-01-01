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Киноафиша Сериалы Кафедра Актеры и роли

Актеры сериала «Кафедра»

Актеры сериала «Кафедра» Вся информация о сериале
Дэвид Морс
Дэвид Морс David Morse
Dean Paul Larson Дэвид Духовны
Дэвид Духовны David Duchovny
Сандра О
Сандра О Sandra Oh
Dr. Ji-Yoon Kim Боб Бэлабан
Боб Бэлабан Bob Balaban
Professor Elliot Rentz Джей Дюпласс
Джей Дюпласс Jay Duplass
Professor Bill Dobson
Марсия ДеБонис Marcia DeBonis
Холланд Тейлор
Холланд Тейлор Holland Taylor
Professor Joan Hambling Нана Менса
Нана Менса Nana Mensah
Professor Yaz McKay
Эверли Карганилья Everly Carganilla
Ju-Hee "Ju Ju" Kim
Рон Кроуфорд Ron Crawford
Мэллори Лоу Mallory Low
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