В 1 сезоне 6 серии сериала «Кафедра» близится заседание, на котором будет определена профессиональная судьба Билла. Неожиданное озарение, которое пришло к Чи-Юн, поставило комиссию в непростое положение. На кафедре нарастают волнения.
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