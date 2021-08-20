В 1 сезоне 4 серии сериала «Кафедра» Чи-Юн старается всеми силами изменить положение дел в лучшую сторону после того, как Билла отстранили. Но тучи вокруг сгущаются. Яз упускает возможность получить должность в штате из-за нового педагога.
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