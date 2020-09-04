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Киноафиша Сериалы Пацаны Сезоны Сезон 2 Серия 7

Пацаны 2019 7 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Пацаны»
Большое приключение
Сезон 2 / Серия 1 4 сентября 2020
Надлежащее планирование и подготовка
Сезон 2 / Серия 2 4 сентября 2020
На холм с мечами тысячи воинов
Сезон 2 / Серия 3 4 сентября 2020
Нет ничего лучше на свете
Сезон 2 / Серия 4 11 сентября 2020
Нам пора идти
Сезон 2 / Серия 5 18 сентября 2020
Чёртова дверь слетела
Сезон 2 / Серия 6 25 сентября 2020
Бутчер и все остальные
Сезон 2 / Серия 7 2 октября 2020
Что я знаю
Сезон 2 / Серия 8 9 октября 2020
О чем cерия

Во 2 сезоне 7 серии сериала «Пацаны» готовится суд против Vought, и главным свидетелем должен быть Фонарщик. Однако тот ломается под общественным давлением. Энни пытается сбежать из «семерки» с помощью Мэйв, а Хоумлендер хочет забрать сына у Бек.

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