Во 2 сезоне 6 серии сериала «Пацаны» банда пробирается в клинику, где каждому из пациентов вводят секретный препарат V. Там Француз встречает одного из своих старых знакомых — Фонарщика, который рассказывает героям о секретном плане компании Vought.
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