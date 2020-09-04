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Пацаны 2019 3 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Пацаны»
Большое приключение
Сезон 2 / Серия 1 4 сентября 2020
Надлежащее планирование и подготовка
Сезон 2 / Серия 2 4 сентября 2020
На холм с мечами тысячи воинов
Сезон 2 / Серия 3 4 сентября 2020
Нет ничего лучше на свете
Сезон 2 / Серия 4 11 сентября 2020
Нам пора идти
Сезон 2 / Серия 5 18 сентября 2020
Чёртова дверь слетела
Сезон 2 / Серия 6 25 сентября 2020
Бутчер и все остальные
Сезон 2 / Серия 7 2 октября 2020
Что я знаю
Сезон 2 / Серия 8 9 октября 2020
О чем cерия

Во 2 сезоне 3 серии сериала «Пацаны» Патриот заставляет своего сына проявить суперспособности, однако при этом портит с ним отношения. Банда пытается доставить Кенджи в офис ЦРУ, но их перехватывает семерка в лице Патриота и Штормового Фронта.

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