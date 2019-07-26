В 1 сезоне 2 серии сериала «Пацаны» Буч знакомит Хьюи с Французом, чтобы решить проблему пуленепробиваемости супергероя по кличке Прозрачный. А Старлайт начинает узнавать больше неприятных подробностей о жизни супергероя в команде «Семерки».
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