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Пацаны 2019 2 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Пацаны»
Такая игра
Сезон 1 / Серия 1 26 июля 2019
Вишенка
Сезон 1 / Серия 2 26 июля 2019
Получи!
Сезон 1 / Серия 3 26 июля 2019
Самка человека
Сезон 1 / Серия 4 26 июля 2019
Полезно для души
Сезон 1 / Серия 5 26 июля 2019
Невинные
Сезон 1 / Серия 6 26 июля 2019
Общество самосохранения
Сезон 1 / Серия 7 26 июля 2019
Ты меня нашел
Сезон 1 / Серия 8 26 июля 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Пацаны» Буч знакомит Хьюи с Французом, чтобы решить проблему пуленепробиваемости супергероя по кличке Прозрачный. А Старлайт начинает узнавать больше неприятных подробностей о жизни супергероя в команде «Семерки».

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