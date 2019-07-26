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Пацаны 2019 5 серия 1 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Пацаны»
Такая игра
Сезон 1 / Серия 1 26 июля 2019
Вишенка
Сезон 1 / Серия 2 26 июля 2019
Получи!
Сезон 1 / Серия 3 26 июля 2019
Самка человека
Сезон 1 / Серия 4 26 июля 2019
Полезно для души
Сезон 1 / Серия 5 26 июля 2019
Невинные
Сезон 1 / Серия 6 26 июля 2019
Общество самосохранения
Сезон 1 / Серия 7 26 июля 2019
Ты меня нашел
Сезон 1 / Серия 8 26 июля 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Пацаны» Француз пытается ближе узнать Кимико, а команда антигероев отправляется на мероприятие по приглашению Старлайт, чтобы разузнать о препарате «В», на который подсели многие супергерои.

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